Sector energético é maior emissor de gases causadores do efeito estufa em Cabo Verde

O sector de energia é o maior responsável pela emissão de gases de efeito estufa no país. Informação avançada pelo consultor do estudo sobre mitigação dos efeitos das alterações climáticas a nível nacional, Almeida Sitoe falava aos jornalistas à margem do workshop de consulta às partes interessadas sobre políticas e medidas para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, no âmbito do Projecto Quarta Comunicação Nacional -1BUR.

O resultado do estudo ainda é preliminar, mas também sinaliza o potencial de se reverter este cenário, com recurso a energias renováveis.

"O sector de energia é o sector que tem maiores emissões no país. Ao mesmo tempo, o sector onde existe maior potencial de reduzir emissões através de energia renováveis, mas também de eficiência energética directamente no sector de energia (…), Também no sector de águas no processo de dessalinização e poupança de água e, especificamente com a água de rega”, explica.

A coordenadora Nacional do Projecto Quarta Comunicação Nacional, Cesária Gomes, avança que o contributo mundial de Cabo Verde, em termos de emissões de CO2, é apenas de cerca de 0,001.

"Mas mesmo assim, nós estamos a envidar esforços no sentido de reforçar as nossas medidas em termos de minimizar os impactos das alterações climáticas. Por exemplo, em termos da política do uso de painéis solares a nível nacional, claro que ainda não é o desejado, mas o caminho é por aí. No futuro a ideia é minimizar, ou reduzir, ou até eliminar o uso dos combustíveis fósseis e passar a usar energias limpas, tanto na produção da água, a produção de energia, etc", avança

O workshop de consulta às partes interessadas sobre as políticas e medidas para a mitigação das mudanças climáticas, no âmbito do Projecto Quarta Comunicação Nacional tem por objectivo geral a partilha e consulta de informações sobre o trabalho a fazer em matéria de mitigação das mudanças climáticas a nível dos principais sectores socioeconómicos.