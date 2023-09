INSP promove III Fórum Nacional da Promoção da Saúde

O Instituto Nacional de Saúde Pública promove nos dias 06 a 08 de Setembro o terceiro Fórum Nacional de Promoção da Saúde sob o lema “Literacia em Saúde e Segurança Sanitária”.

De acordo com um comunicado de imprensa enviado à Inforpress, o fórum tem como objectivo reforçar a acção intersectorial e a integração da Promoção da Saúde em todas as políticas e proceder à apresentação pública do Plano Nacional de Promoção da Saúde 2023-2027.

Com parceria técnica e financeira da Organização Mundial da Saúde (OMS), a iniciativa baseia-se numa perspectiva de mobilizar parceiros a favor da promoção da saúde, destacando a sua dimensão multissectorial na promoção da segurança sanitária nacional e contribuir para a segurança regional e global.

Durante estes três dias o Instituto Nacional de Saúde Pública reúne profissionais de diversos sectores e temáticas a nível nacional para partilhar experiências em matéria de promoção da saúde, com ênfase na literacia em saúde, que contribuíram para a melhoria do perfil sanitário do País e projectar intervenções que garantam melhor segurança sanitária.

De acordo com a mesma fonte serão abordados temas diversos, como a “Literacia em Saúde e Segurança Sanitária: Contributos para uma reflexão sobre termos, conceitos e suas características fundamentais” e a segunda conferência sobre “o papel dos municípios na promoção da Literacia em Saúde e Segurança Sanitária”, e outros temas que se operacionalizam através de apresentações, mesas redondas, acompanhadas de debates, sempre numa perspectiva multissectorial e pluridisciplinar.

No quadro da realização do III Fórum Nacional de Promoção da Saúde, está prevista a assinatura de um protocolo entre o INSP e a Universidade Intercontinental de Cabo Verde (ÚNICA) que contempla várias áreas, entre as quais, a promoção da saúde.