Comunicado da Electra dá conta de um corte geral de electricidade na ilha.

O mau tempo que atingiu a ilha Brava durante a madrugada de hoje causou danos na central eléctrica do Favatal o que obrigou a um corte geral da electricidade em toda a ilha, anunciou hoje a empresa.

Segundo o mesmo comunicado além da central eléctrica foram igualmente registados danos em estradas e outras infraestruturas.

"Com o apoio das autoridades competentes decorrem as ações necessárias para garantir as condições de retoma do fornecimento em segurança", conclui o comunicado da Electra.