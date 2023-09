Ministro da Agricultura manifesta-se “optimista” em relação ao ano agrícola 2023/2024

O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, mostrou-se hoje “optimista” em relação ao ano agrícola 2023/2024 apesar de admitir ser ainda cedo para se tirar conclusões em relação aos resultados.

“O que posso dizer é que o ano agrícola vai na normalidade, mas que ainda é cedo para se tirar uma conclusão em relação aos resultados. Devo dizer que em termos do estado das culturas, sobretudo a do milho, na ilha de Santiago temos uma diversidade de situações, havendo zonas em que o milho já está a florescer e outros em que as pessoas estão a começar a fazer as primeiras mondas”, declarou o ministro.

Gilberto Silva, que fez estas afirmações à imprensa, quando instado sobre as expectativas do ano agrícola, à margem de um encontro que manteve com o embaixador chinês e a representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) em Cabo Verde, adiantou que se no decurso do mês de Setembro chover da forma como tem chovido o ano agrícola poderá ser “razoável em termos de produção”.

“Em alguns sítios a produção está quase garantida, mas há outros sítios em que precisamos ter chuvas”, sintetizou.

Em relação à produção de pasto, avançou que “as coisas estão no bom caminho”, mas o mesmo optimismo ainda não é tido em relação aos lençóis freáticos, já que para a sua recarga, finalizou, “ainda falta muita chuva”.