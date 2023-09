Santo Antão: Chuva isola localidades no município da Ribeira Grande

As chuvas derivadas da onda tropical que caíram desde a madrugada de hoje na Ribeira Grande, Santo Antão, isolaram algumas zonas do concelho, nomeadamente as que ficam no leito das ribeiras.

A informação foi avançada à imprensa pelo presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Orlando Delgado, dando conta que a trajetória, via montanha, que liga Ribeira Grande a Porto Novo está interditada devido à queda de pedras na zona de Delgadinho. “Enviamos os bombeiros para socorrer um carro que ficou preso no local, mas não conseguiram, então não vamos colocar a vida destes profissionais em risco, daí que o acesso a esta via ficou interrompida”, explicou. O edil ribeira-grandense avançou ainda que na estrada do vale da Garça também caíram muitas pedras, entretanto a mesma está circulável. Em Boca de Ambas as Ribeira, frisou que devido a quantidade de água é difícil circular nesse momento, mas até o final do dia almeja que a água diminua para ser criada alguma passagem. As zonas de Figueiral e Caibros também estão por enquanto isoladas, conforme informações avançadas pelo autarca.

