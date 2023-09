Cabo Verde acolhe em Outubro 8ª edição do Fórum de Energia Sustentável da CEDEAO

​Cabo Verde acolhe nos dias 12 e 13 de Outubro a 8ª edição do Fórum de Energia Sustentável (ESEF 2023) da CEDEAO, sob o lema “Impulsionando a Energia Sustentável na região da CEDEAO”.

De acordo com um comunicado de imprensa, o evento, promovido pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), em colaboração com o gabinete do primeiro-ministro de Cabo Verde, pretende assegurar discussões abrangentes e bem fundamentadas que conduzam a resultados accionáveis.

O lema deste ano centra-se na promoção da energia sustentável na região e reunirá importantes ‘stakeholders’ (partes interessadas), incluindo decisores políticos, líderes da indústria e especialistas de renome mundial para deliberar sobre os desafios e oportunidades energéticas prementes na região.

“Promover progressos concretos na consecução dos objectivos energéticos sustentáveis da região e apresentar e facilitar oportunidades de investimento no sector da energia sustentável da região, são outros pontos da agenda.

Segundo a mesma fonte, o fórum pretende ainda fornecer uma plataforma para o trabalho em rede e melhorar o cenário político e regulamentar para o investimento do sector privado através do envolvimento entre os decisores políticos da CEDEAO, do sector privado regional, internacional e as instituições financeiras.

Durante os últimos anos, o ESEF estabeleceu-se como o principal evento de energia na África Ocidental, atraindo um vasto leque de ‘stakeholders’ de todo o mundo.

O ESEF é um evento fundamental que visa promover soluções de energia sustentável e catalisar o desenvolvimento socioeconómico em toda a região da África Ocidental.

À margem do fórum, o ministério da Indústria, Comércio e Energia de Cabo Verde (MICE) irá promover a Semana de Transição Energética da África Ocidental e a 4ª edição da Feira Internacional de Energias Renováveis e Eficiência Energética de Cabo Verde (FIEREE), de 12 a 14 de Outubro.