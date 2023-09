Fogo: Funcionamento da ala de Neonatologia depende da parte técnica e dos recursos humanos – directora

A directora do Hospital Regional São Francisco de Assis (HRSFA), Liziana Barros, disse que o funcionamento da ala de neonatologia depende dos equipamentos, mas também dos recursos humanos, apesar haver “alguns equipamentos”.

Em entrevista à Inforpress, a directora reconheceu que o Hospital São Francisco de Assis dispõe de alguns equipamentos como incubadoras e ventiladores e uma área reservada a neonatologia que não funcionam por falta de recursos humanos.

“Somos um hospital regional e o nível é secundário, o hospital é grande, está equipado e temos uma área reservada a neonatologia com incubadoras e ventiladores, mas esta ala não funciona só com os equipamentos, necessita da parte técnica e humana”, disse a directora.

A mesma fonte sublinhou que por se tratar de um hospital regional não tem a valência de prestação de serviço de Neonatologia que, segunda a mesma, exige “muito mais recursos humanos e outro tipo de investimentos”.

O hospital, explicitou, não tem um neonatologista, mas apenas pediatras que assumem os recém-nascidos, lembrando que o neonatologista, em regra, assume os bebés desde o nascimento até 28 dias de vida e os pediatras assumem a partir de um mês para frente.

Na ausência de neonatologista, o HRSFA só tem a funcionar o serviço de Pediatria que faz o acompanhamento a nível de parto e de cesariana, e os casos que não podem resolver a nível local são transferidos para o Hospital Universitário Agostinho Neto, na Cidade da Praia, que dispõe da valência de neonatologia.

“Não adianta ter um espaço e equipamentos, mas temos de ter a parte de recursos humanos e outros tipos de investimentos na área de Neonatologia, que é exigente porque cada vez mais temos mais bebês a nascer de forma prematura e a prematuridade exige muitos recursos”, reforçou a clínica.

Liziana Barros avançou que o HRSFA tem tido vários casos de prematuridade, que são encaminhados para a Cidade da Praia, ficando a nível local os casos de bebês prematuros com mais de 34 semanas de vida, sendo que os restantes são encaminhados para o Hospital Universitário Agostinho Neto.

Com relação ao surgimento de casos de diarreia e vómitos neste período do ano, a directora destacou que tem havido alguns casos, mas que neste momento “não tem registado uma demanda tão acentuada”.

A mesma sublinhou que tem havido casos de gastroenterite, mas “nada de anormalidade” e com impacto a nível de atendimento.

Este estabelecimento hospitalar tem estado a funcionar, com os recursos disponíveis, na normalidade e a prestar um serviço que corresponde aquilo que a população espera de acordo com as valências existentes, sintetizou Liziana Barros.