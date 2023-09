​Coordenadora do projecto “Fla Sim Pa mudjer” destaca importância do contacto entre instituições e líderes comunitárias

A coordenadora do projecto “Fla Sim Pa Mudjer”, Nair Tavares, destacou, esta sexta-feira, a importância do contacto entre as instituições implicadas na lei da Violência Baseada no Género (VBG) e as líderes comunitárias.

Nair Tavares, que falava à Inforpress, à saída de uma visita à Procuradoria da República da Comarca da Praia e ao Tribunal da Comarca da Praia, explicou que as líderes e activistas comunitárias desempenham um papel fundamental na prevenção da violência contra mulheres, daí ser necessário conhecer o funcionamento das instituições implicadas na lei VBG. A visita enquadra-se, segundo a responsável, no âmbito da formação “Mulheres Multiplicadores da Cidadania”, iniciada em Maio deste ano e que integra, além da teoria, a componente “prática”, cujo propósito é estabelecer o contacto com os pontos focais dessas instituições. “O curso tem duas vertentes, a parte da formação e a visita em si que complementa a formação. Para além da teoria, é terem o contacto com as instituições, conhecerem a estrutura das instituições, o funcionamento e principalmente saberem como funcionam as instituições implicadas na lei VGB, por isso a visita ao Tribunal, à Procuradoria, mas também à Esquadra da Polícia, à Câmara Municipal e outros serviços”, avançou a coordenadora. Conforme realçou, após a formação e no exercício das suas funções deverão “saber quem contactar” para poder de forma “célere” dar resposta às necessidades das suas comunidades e desenvolver os seus projectos. Nair Tavares garantiu que o projecto “Fla sim pa mudjer”, dedicada à formação de mulheres líderes, tem funcionado dentro da normalidade e sem grandes constrangimentos. “O curso já está a terminar e depois vamos para a parte da actuação comunitária. Temos tido muita adesão por parte das formandas, e muita adesão de uma forma voluntária dos facilitadores que têm contribuído para o funcionamento do projecto “, frisou.

