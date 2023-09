São Nicolau: Avião da Bestfly aterra mas voltou a levantar voo sem realizar embarque e desembarque de passageiros

O voo Bestfly com destino à ilha de São Nicolau aterrou e voltou a levantar voo do aeroporto do campo da Preguiça, ontem, sem realizar a operação de embarque e desembarque dos passageiros, causando “revolta” nos passageiros.

Em declarações à Inforpress, Kiki Almeida, uma passageira que seguia viagem com destino à ilha do Sal, de onde seguia para Portugal, afirmou tratar-se de uma situação “desagradável” e que demonstra o “desrespeito que a empresa tem para com os passageiros”. Segundo a passageira, o voo estava previsto para acontecer por volta das 16h:00, contudo o avião só aterrou na no aeroporto do Campo da Preguiça por volta das 18h15, levantando voo minutos depois sem realizar embarque e desembarque dos passageiros. Kiki Almeida afirmou ainda que a única justificação que tiveram é que não tinha tempo suficiente para realizar embarque e desembarque dos passageiros “devido à falta de iluminação”. Por sua vez, Ivania Duarte, passageira que seguia viagem para São Vicente, diz trata-se de uma situação “inexplicável” e questionou o porquê da ilha ser sempre a “prejudicada” quanto a atrasos de voos. “Claro que temos que levar em conta a questão da segurança, mas também perguntamos porque sempre São Nicolau sai prejudicado com o atraso de voos, sabendo que não temos culpa da má gestão da Bestfly”, realçou. A mesma passageira questiona o porquê de, sabendo-se que o aeroporto de São Nicolau não tem iluminação, a companhia deixar para realizar os voos para a ilha sempre no final da tarde às quintas-feiras, o que tem causado problemas quase todas as semanas. Segundo os passageiros, de acordo com informações que receberam no aeroporto, o voo deverá ser realizado nesta sexta-feira, às 11h:00, contudo este caso “insólito” causa inúmeros constrangimentos às pessoas por motivos diversos. De realçar que os cancelamentos de voos de e para a ilha de São Nicolau tem sido recorrentes nos últimos meses, sobretudo no voo da quinta-feira que se realiza no período da tarde.

