São Nicolau: Bestfly volta a cancelar voo com destino à ilha causando descontentamento dos passageiros

A companhia aérea Bestfly voltou a cancelar o voo desta quinta-feira com destino a São Nicolau devido a razões operacionais que impossibilitam a aterragem e decolagem no aeroporto do campo da Preguiça depois do pôr do sol.

Uma situação que se tem tornado recorrente nos últimos tempos e que tem sido intitulada pela população saonicloense como o “drama das quintas-feira”.

O cancelamento do voo causou indignação nos passageiros, que voltaram a demonstrar os seus descontentamentos perante aquilo que consideram ser “falta de respeito e consideração para com a ilha de São Nicolau”.

Uma passageira, que se identificou como Crizanta, que seguia viagem com destino à ilha do Sal, de onde seguia para Itália, mostrou-se insatisfeita com a situação, tendo em conta que com o cancelamento do voo vai acabar por perder o voo com destino à Itália.

“Eu e a minha filha tinhamos voo de ligação hoje para Itália e vamos acabar por perder as passagens, para além de ter o trabalho em risco e a minha filha ser prejudicada na escola”, lamentou.

No voo seguiam também diversos outros passageiros que deviam seguir hoje para os estrangeiros, que se dizem prejudicados e questionam “quem irá arcar com os prejuízos”.

Segundo a passageira, é a segunda vez que se vê prejudicada pela situação do tipo, pelo que pede “mais respeito da empresa para com os passageiros”.

Por sua vez, Fernanda Soares, descreveu a situação “como uma falta de respeito” e questionou o facto de casos do tipo se terem tornado recorrentes nos últimos meses, sem que “medidas sejam adotadas para evitar tais situações”.

Os passageiros questionam ainda o porquê da empresa insistir em realizar o voo sempre no final da tarde às quintas-feiras, sabendo-se que o aeroporto de São Nicolau não tem iluminação, o que tem causado problemas quase todas as semanas.

Segundo os passageiros, de acordo com informações que receberam no aeroporto, o voo deverá ser realizado nesta sexta-feira, às 11h:00.

De realçar que os cancelamentos de voos de e para a ilha de São Nicolau têm sido recorrentes nos últimos meses, sobretudo no voo da quinta-feira que se realiza no período da tarde.