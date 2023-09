​CV Interilhas suspende actualização do tarifário de transporte marítimo de mercadorias

A CV Interilhas informou esta sexta-feira, 29, num comunicado que suspendeu a actualização do tarifário de transporte marítimo de mercadorias, até que sejam dadas por terminadas as consultas sectoriais em sede da direcção Nacional de Políticas do Mar.

“A CV Interilhas, em estreita articulação com o Governo, suspende a implementação da actualização do tarifário de transporte marítimo de mercadorias, até que sejam dadas por terminadas as consultas sectoriais em sede da direcção Nacional de Políticas do Mar”, refere a mesma fonte. Mas avisou que a implementação da actualização do tarifário de transporte marítimo de mercadorias terá lugar até final do mês de Outubro.

