Cabo Verde fez 650 internamentos em 2020 devido a distúrbios mentais e de comportamento

Cabo Verde fez, em 2020, 650 internamentos em hospitais devido a distúrbios mentais e de comportamento, sendo 69% dos pacientes do sexo masculino e 31% do sexo feminino, revelou, esta segunda-feira, o ministério da Saúde.

Estes dados, que constam do Relatório Estatístico de 2020 do Ministério da Saúde, foram divulgados por essa entidade, no âmbito do Dia Mundial da Saúde Mental que se assinala a 10 de Outubro, este ano sob o lema “A saúde mental é um direito humano universal”.

Segundo a mesma fonte, em Cabo Verde a questão da Saúde Mental tem ganhado cada vez mais destaque no cenário público e vem recebendo maior atenção por parte dos profissionais de saúde, embora ainda enfrente desafios significativos.

“Historicamente, a prestação de cuidados de saúde mental em Cabo Verde se concentrou em abordagens hospitalares, mesmo que as políticas de saúde mental recomendem a ênfase nos cuidados primários de saúde como base do sistema”, indica a nota do Ministério da Saúde, que ressalta que o País, apesar de dispor de vários serviços que oferecem cuidados de saúde mental, ainda peca numa visão “territorial e intersectorial coordenada”.

A saúde mental, por ser um desafio a nível mundial, é particularmente preocupante entre os adolescentes e jovens, sendo que as estatísticas a nível mundial mostram que em cada 100 pessoas, 30 podem experimentar ou vir a enfrentar problemas de saúde mental em algum momento de suas vidas, e cerca de 12 dessas pessoas podem lidar com transtornos mentais graves.

Por este motivo, a OMS escolheu este ano o tema “A saúde mental é um direito humano universal” para ampliar o conhecimento, promover a conscientização e incentivar acções que defendam a saúde mental como um direito universal de todos.

A OMS enfatiza firmemente que todos têm o direito de desfrutar do mais elevado padrão possível de saúde mental, o que abrange uma série de componentes essenciais e inclui a proteção contra ameaças à saúde mental, o acesso a cuidados de qualidade, acessíveis e culturalmente aceitáveis, além do direito à liberdade, independência e inclusão na comunidade.

A marcação da data visa ampliar a conscientização, promover a compreensão e inspirar acções que assegurem e protejam a saúde mental de todos como um direito humano universal.

“É hora de redobrar os nossos esforços para garantir que a saúde mental seja tratada com a seriedade e a importância que merece em todos os níveis da sociedade, e que todos tenham acesso aos recursos necessários para uma vida mentalmente saudável e equilibrada”, alerta a Organização Mundial da Saúde (OMS).