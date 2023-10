CV Interilhas suspende viagens entre Sal, Boa Vista e Santiago devido a condições do mar

A CV Interilhas informou esta segunda-feira que encontram-se suspensas, temporariamente, as viagens do dia 9 e 10 com destino a Sal, Boa Vista e Santiago, devido às actuais condições mete-oceanográficas na região da ilha da Boa Vista.

No entanto, a CV Interilhas informa que o navio Dona Tututa seguiu viagem com destino a Sal e Santiago ontem, às 23:59, com base nas condições actuais do mar, que permitem a continuação das operações nessas rotas.

A empresa garante que está a monitorar de perto as condições do mar na região e retomará as operações na ilha da Boa Vista assim que as condições o permitirem.

A próxima atualização está programada para hoje, às 11h00, e a empresa exorta todos os passageiros a ficarem atentos às informações mais recentes.