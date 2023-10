Porto Novo: Sindicato denuncia atraso no pagamento de horas extra e salários dos trabalhadores da delegacia de saúde

O Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão (SLTSA) denunciou, hoje, o atraso no pagamento de horas extras e salário dos trabalhadores da Delegacia de Saúde do Porto Novo.

Em nota enviada à Inforpress, o secretário-permanente do SLTSA, Carlos Bartolomeu, explicou que os funcionários da Delegacia de Saúde do Porto Novo, contratados pela edilidade, têm horas extras em atraso há vários meses, mas o salário está em dia.

Entretanto, segundo a mesma fonte, os funcionários contratados pela delegacia com mais de 20 anos de serviço estão com o salário e horas extras em atraso e alguns sem cobertura do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).

“Segundo informações da administração da delegacia, o ministério da saúde está a par desta situação e mantém-se num silêncio total, ou seja, um descaso perante uma situação que é gravíssima”, lê-se na nota.

Conforme o documento, é “preocupante” a situação destes trabalhadores tendo em conta que os mesmos têm responsabilidades sócio financeiras e familiares.

“Exigimos que o ministério da saúde reponha esta situação, que pague os salários atrasados, à bem de uma mais e melhor estabilidade sócio-familiar”, sublinhou.