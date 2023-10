​São Vicente acolhe feira “ECO Pesca - Oportunidades Sustentáveis”

A cidade do Mindelo acolhe esta sexta-feira, 13, a feira “ECO Pesca - Oportunidades Sustentáveis”, um evento promovido pela Associação de Peixeiras do Mindelo (APM) e as ONG ́s Paz e Desenvolvimento e Coopera.

A feira tem como intuito apresentar aos operadores do sector piscatório e o público em geral as oportunidades e viabilidade da reutilização de subprodutos da cadeia de valor de pesca. A feira, de livre acesso, terá lugar no pátio da Torre de Belém. Segundo uma nota enviada, a feira servirá de vitrina de alternativas identificadas para os subprodutos da cadeia de valor do pescado, como a produção de farinha de peixe para ração animal, artes e bijuterias, biogás, carne mecanicamente separada (polpa de pescados) ou farinha de conchas de ostras/búzio. Esta iniciativa, conforme a mesma fonte, faz parte do projecto "Promoção de uma cadeia de pesca integral mais inclusiva e sustentável que favoreça o acesso aos direitos das mulheres e dos jovens no litoral de São Vicente", financiado pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID). A mesma fonte realça que a problemática de resíduos de pescado tem atingido grandes proporções no mundo inteiro. Estes representam não só perdas em unidades de processamento, como o seu acúmulo no ambiente impacta negativamente o nosso ecossistema. “A produção diária de uma tonelada de resíduos de peixe nas comunidades piscatórias do Mindelo, Calhau e São Pedro, segundo um estudo recentemente realizado pela Be Safe Group, destaca a necessidade urgente de melhorar a gestão e a reutilização dos resíduos”, aponta.

