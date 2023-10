Restaurar confiança na Instituição é uma prioridade da UNICV

A Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) visa superar os actuais desafios educacionais, focando na restauração da confiança universitária e na melhoria da qualidade do ensino”, afirmou a Pró-Reitora Fátima Fernandes.

Esta responsável destaca dois principais desafios: fomentar um trabalho colaborativo para reforçar a confiança na Uni-CV, nacional e internacionalmente, através da optimização de parcerias; e aprimorar os serviços educacionais, incluindo qualificação docente e inovação em áreas como línguas e ciências médicas.

A universidade também se dedica a aprimorar o suporte aos estudantes, combatendo a evasão escolar especialmente entre os mais desfavorecidos, articulando com o Governo estratégias para apoiar alunos de regiões distantes e famílias carenciadas, assegurando a continuidade dos seus estudos superiores.

Pedidos de licença

Segundo Fátima Fernandes, a universidade tem recebido pedidos de licença por parte dos professores que se enquadram num programa de capacitação interna. A maioria busca licenças para aprimorar as suas habilidades por meio de formações em diferentes universidades e regiões.

Contudo, destacou, muitos docentes têm saído da universidade para trabalhar em comissão de serviço, tanto em organismos internacionais como em sectores nacionais. Essas saídas, explicou, requerem ajustes internos para acomodar os professores que buscam formação no exterior.

Alguns professores conseguem conciliar as suas formações com a reposição das aulas, graças a acordos e negociações com colegas, ou mesmo com a antecipação da sua carga horária.

Outros continuam a colaborar com a instituição em projectos de pesquisa, mesmo enquanto estão fora.

“Nós temos também em análise e em exercício a redução da contratação do número de docentes a tempo parcial, de maneira a assegurar uma maior sustentabilidade da nossa instituição”, revela.

Implementação do sistema interno de avaliação e qualidade

A Pró-Reitora para as áreas de Política Estudantil, Social e Extensão da Uni-CV afirma ainda que, pela primeira vez, a Uni-CV está a montar um sistema interno de avaliação e qualidade, que envolverá estudantes, docentes e órgãos académicos.

Este sistema, em conformidade com as orientações internacionais e regulamentações locais, visa garantir um ensino de qualidade.

“Já temos todo um corpo técnico que está a preparar os instrumentos para avaliação interna, não só dos docentes a partir dos estudantes e das coordenações e órgãos responsáveis pela área do ensino, mas também a avaliação dos nossos serviços, a avaliação do nosso património, algo que não existia até a actual equipa”, precisa.

Conforme prevê, o sistema interno de avaliação e qualidade será implementado nos próximos meses, com as primeiras unidades curriculares e as primeiras disciplinas a serem avaliadas pelos estudantes.

Por esta altura, também a universidade já terá os primeiros dados sobre a avaliação interna dos professores feita pelos estudantes em primeira linha, depois entre os serviços, conforme a hierarquia académica.

Sustentabilidade

“A Uni-CV enfrenta desafios rigorosos na gestão de recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos”, disse a Pró-Reitora Fátima Fernandes.

Esta responsável elucidou ainda que a política de otimização foi implementada para alocar professores conforme sua formação e grau académico, permitindo uma redução significativa nas contratações parciais e aliviando o orçamento.

Adicionalmente, a universidade executa políticas de negociação de dívidas para assegurar a sustentabilidade financeira e auxiliar os alunos a quitarem seus débitos acadêmicos.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1141 de 11 de Outubro de 2023.