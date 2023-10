Plataforma SOE Manager representa compromisso com os objectivos estratégicos do país para a área de governança digital–ministra

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Edna Oliveira, disse esta terça-feira que o desenvolvimento da Plataforma SOE Manager representa claramente um alinhamento com os compromissos em matéria de governação digital, inovação, transparência e o fortalecimento do sector empresarial do Estado e, consequentemente, com a modernização do Estado.

Edna Oliveira fez estas afirmações no seu discurso de abertura da cerimónia de apresentação pública da Plataforma Digital de Monitorização e Avaliação das Entidades do Sector Público Empresarial do Estado, SOE Manager, na Cidade da Praia.

“Podemos afirmar aqui, hoje, que o desenvolvimento da Plataforma SOE Manager representa claramente um alinhamento com os compromissos em matéria de Governação Digital e com os princípios da Governação Aberta, com efeito, esta plataforma está alinhada com os objetivos estratégicos do caráter estruturante dentro do plano de acção para a implementação da estratégia de governação digital, que é uma introdução sistemática e ordenada, assim como a melhoria contínua das plataformas de suporte à Governação Digital no país e das tecnologias que a sustentam”.

Segundo a governante, o desenvolvimento da plataforma representa um compromisso sólido com os objectivos estratégicos do país para a área de governança digital. Edna Oliveira explicou que a implementação da plataforma irá proporcionar uma série de benefícios fundamentais no funcionamento do Estado e na forma como a administração central se relaciona com o sector empresarial do Estado e traduz o firme compromisso do actual governo com os princípios da iniciativa OGB, como a transparência, a contabilite e a disponibilização de dados.

A ministra apontou que a plataforma será um instrumento que vai promover a transparência nas ações do governo, permitindo a disponibilização de informações vitais sobre como o sector empresarial do Estado opera e como utiliza os recursos públicos. Um reforço dos mecanismos da contabilidade que vai facilitar o processo de informações detalhadas sobre as acções e decisões tomadas pelos gestores públicos, viabilizando a prestação de contas.

“É um instrumento que melhora a eficiência do Estado, uma vez que vai simplificar e facilitar o processo de fornecimento das informações por parte do setor empresarial do Estado e vai permitir melhorias no processo de monitoramento das empresas públicas e contribuir com base em informações para a melhoria do seu desempenho e, demonstrar que o sector público está aberto à inovação, para além de abrir a possibilidade para novas ideias e tecnologias, perspectivando sempre a melhoria da eficácia e o aumento da efetividade”, indicou.

SOE é um instrumento que visa garantir maior eficácia, eficiência e efetividade na gestão pública e, consequentemente, na efetividade do Estado. É uma plataforma colaborativa que irá permitir a monitorização e avaliação da performance do sector Público Empresarial do Estado (SPEE), através da integração automática no processo de recolha, tratamento e análise de dados, de ferramentas analíticas de “reporting” para a apresentação de dados, incluindo “dashboards” (painéis visuais) com indicadores financeiros e operacionais, com visão individual e agregada do SPEE.

A cerimônia de encerramento da apresentação da plataforma SOE Manager ficou a cargo do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia.