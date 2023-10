Jovem de 22 anos de Mosteiros em prisão preventiva por furto qualificado

Um jovem de 22 anos, do concelho dos Mosteiros, ilha do Fogo, indiciado da prática de um crime de furto qualificado vai aguardar o desenrolar do processo, que continua em investigação, em prisão preventiva.

Esta foi a medida de coacção aplicada ao jovem que foi detido fora de flagrante delito a pedido do Ministério Público no âmbito da investigação de um auto em instrução registado na Procuradoria da República da comarca dos Mosteiros. Apresentado, posteriormente, ao tribunal para o primeiro interrogatório judicial e por estarem em causa factos susceptíveis de integrarem a prática de um crime de furto qualificado, o tribunal dos Mosteiros, conforme o requerimento do Ministério Público aplicou a prisão preventiva como medida de coacção. Ainda no município dos Mosteiros um outro jovem de 23 anos foi detido em flagrante delito e indiciado da prática de um crime de abuso sexual de criança e após submetido ao primeiro interrogatório judicial foram aplicados ao mesmo a proibição de contactar com a menor ofendida e apresentação periódica às autoridades como medidas de coacção. Os dois processos continuam em investigação e por isso permanecem em segredo de justiça. Na cidade de São Filipe agentes da Polícia Nacional da esquadra de São Filipe detiveram na noite de quarta-feira e na quinta-feira, alguns indivíduos que presumivelmente andavam a praticar roubos em algumas residências. O comandante regional da PN, Fernando Tavares, contactado pela Inforpress disse que são quatro indivíduos que estão envolvidos, três dos quais estão detidos na esquadra de São Filipe e devem ser apresentados ao poder judicial ainda na manhã de hoje, sublinhando que o quarto elemento é um menor de idade e por isso não se encontrava detido nas instalações da polícia. O comandante disse que pelo menos os casos de furto numa residência e numa unidade hoteleira estão esclarecidos e recuperados, mas a polícia encontrou outros produtos na posse do grupo e que presumivelmente provêm de furtos mas que ainda os donos não reivindicaram.

