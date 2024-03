Mosteiros: Três indivíduos em prisão preventiva por indícios da prática de vários crimes

O Tribunal da Comarca dos Mosteiros mandou três indivíduos com idade entre 19 e 23 anos aguardarem o desenrolar do processo em prisão preventiva, na quarta-feira, 13, por indício da prática de vários crimes.

Os três indivíduos, dois da ilha do Fogo e um da cidade da Praia (Santiago) foram detidos em flagrante delito no âmbito da investigação de dois autos de instrução registados na Procuradoria da República da Comarca dos Mosteiros e no cumprimento de dois mandados de busca, revista e apreensão.

O motivo da detenção está relacionado com factos susceptíveis de integrarem a prática dos crimes de furto qualificado, tráfico de drogas de menor gravidade e armas, assim como crime contra tartaruga marinha.

Após as detenções e apresentados ao tribunal para o primeiro interrogatório judicial, aos três indivíduos foram aplicadas a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, aguardando assim o desenrolar dos processos, que continuam em investigação e em segredo de justiça, na Cadeia Regional do Fogo.