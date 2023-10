​Primeiro-ministro participa no Fórum Global Gateway em Bruxelas

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, tomará parte na edição inaugural do Fórum Global Gateway, a decorrer nos dias 25 e 26 de Outubro em Bruxelas, Bélgica, a convite da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Cabo Verde destacará, na sua participação, as energias renováveis, a economia azul e o digital como áreas prioritárias para o país.

Segundo uma nota do Governo, nesta visita a Bruxelas, Ulisses Correia e Silva cumprirá uma agenda que inclui encontros ao mais alto nível, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, o Alto Representante/Vice-Presidente da Comissão Europeia, Josepp Borrell, assim como a Comissária para as Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen, e a Comissária para Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, Iliana Ivanova.

O chefe do Governo de Cabo Verde reunirá ainda com o Secretário Geral da NATO, Jens Stoltenberg, numa ocasião propícia para reafirmar o compromisso de Cabo Verde em fortalecer o Estado de direito e intensificar o diálogo político e cooperação em defesa da ordem internacional. Ainda consta na agenda um encontro entre o primeiro-ministro de Cabo Verde e o seu homólogo do Grão-Ducado do Luxemburgo, Xavier Bettel.

A iniciativa Global Gateway, lançada em Dezembro de 2021, tem como objectivo impulsionar investimentos alinhados com seis princípios: Valores democráticos e padrões elevados; Boa governança e transparência; Parcerias equitativas; Infraestruturas sustentáveis e limpas; Prioridade à segurança; e Catalisação do investimento privado.

A estratégia Global Gateway será posta em prática através da abordagem da Equipa Europa, que integra a União Europeia (UE), os Estados-Membros da UE e as suas instituições financeiras e de desenvolvimento, nomeadamente o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD). Visa também mobilizar o sector privado para alavancar investimentos de impacto transformador.

De realçar ainda a parceria entre Cabo Verde e a União Europeia, existente há mais de uma década, com perspectivas de reforço em áreas estratégicas como segurança e defesa, economia azul, transformação digital e transição energética.

O fórum contará com a presença de representantes de governos, instituições financeiras, sector privado e sociedade civil ao mais alto nível, proporcionando uma oportunidade para apresentar projectos emblemáticos da Global Gateway e debater como ampliar estes projectos para colmatar o défice de investimento global.