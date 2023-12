Centro de Formação e Capacitação (CFC) e Formação, Gestão e Desenvolvimento Rural (FGDR) estabelecem parceria para capacitação de jovens

O Centro de Formação e Capacitação (CFC) assinou, na segunda-feira, 20, um protocolo com a formação, Gestão e Desenvolvimento Rural, Lda (FGDR de Portugal, visando promover a formação e estágios para jovens, mediante intercâmbio de formandos entre as instituições.

O protocolo foi assinado por Nélido Silva, representando o CFC, e Carla Saramago, da FGDR e visa promover a formação e estágios para jovens cabo-verdianos em Portugal.

Com uma duração inicial de dois anos, o acordo possibilitará que os jovens do Centro de Formação e Capacitação realizem estágios curriculares em sectores-chave, como contabilidade e serviços administrativos.

Além disso, será oferecida a oportunidade para que os participantes do centro se aprofundem em diversos campos, destacando-se a formação em áreas agrícolas, como o manejo de máquinas agrícolas, e sectores pecuários.

Segundo Nélido Silva, os formandos das áreas de Produção Pecuária, Ciências Veterinárias, Turismo e Acção Social serão os primeiros beneficiários dessa iniciativa, que também poderá ser estendida para abranger outras áreas de interesse.

“Este passo inovador visa não apenas ampliar o conhecimento dos participantes, mas também proporcionar experiências práticas e enriquecedoras em ambientes de trabalho reais”, disse.

Nélido Silva, representante do CFC, mostra-se entusiasmado relativamente à parceria, destacando que "esta colaboração representa uma oportunidade única para os jovens desenvolverem habilidades práticas e aplicarem os conhecimentos adquiridos durante a sua formação".

De referir que em 2020, o CFC, uma iniciativa privada, abria as portas na cidade da Praia com a oferta de 18 cursos profissionalizantes, dos quais 12 estão abertos actualmente.

Em 2020, abriu as portas na Vila do Porto Inglês, Maio, com a oferta de 11 cursos profissionalizantes.