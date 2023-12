Níveis elevados de partículas inaláveis e má visibilidade continuam até sexta-feira

Os níveis elevados de partículas inaláveis e má visibilidade em Cabo Verde continuam até sexta-feira devido à bruma seca, admitiu hoje à Inforpress um responsável do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG).

Cabo Verde está sob efeito de bruma seca, que há vários dias cobre o arquipélago condicionando as ligações aéreas e a expelir “níveis elevados de partículas inaláveis”, que, de acordo com as autoridades, podem trazer efeitos no sistema respiratório e cardiovascular.

À Inforpress, o responsável pela monitorização da qualidade do ar do INMG, Anedito da Costa, avançou que a visibilidade contínua “má”, com grande quantidade de partículas presente na atmosfera, e que isso vai evoluindo para as próximas 72 horas, sublinhando que isto traz impactos negativos nas actividades económicas e bem-estar social.

A mesma fonte avançou que no sábado, 23, haverá uma melhoria, gradualmente, ao longo do dia, nas concentrações das partículas e, consequentemente, na melhoria da visibilidade.

Por isso, apontou um conjunto de recomendações que as pessoas devem seguir nesta época, nomeadamente, evitar actividades ao ar livre, sobretudo as crianças e idosos, uso de máscaras de protecção ao sair de casa, proteger de ambientes internos, manter-se informado acerca da evolução dos níveis de partículas e qualidade do ar, assim como procurar assistência médica em caso de sintomas respiratórios graves.

Anedito da Costa aconselhou igualmente os pescadores para estarem atentos às informações emitidas pelas autoridades e seguirem as recomendações.

Na terça-feira, 19, o INMG emitiu um comunicado sobre a ocorrência da bruma seca que tem afectado o arquipélago, alertando para os “níveis elevados de partículas inaláveis”, que “ultrapassam significativamente as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a qualidade do ar”.