​Cabo Verde copatrocina projecto de resolução sobre ajuda humanitária à Gaza

Cabo Verde copatrocina um projecto de resolução intitulado «Scaling Up and Monitoring Aid to Gaza» apresentado pelos Emirados Árabes Unidos, com o objectivo central de intensificar e monitorar os recursos destinados à ajuda humanitária na Faixa de Gaza. O projecto encontra-se em discussão no Conselho Segurança da ONU.

"Scaling Up and Monitoring Aid to Gaza" (Aumentando e Monitorizando a Ajuda à Faixa de Gaza) é um projecto, alinhado com o Direito Internacional Humanitário, especificamente as Convenções de Genebra e seus Protocolos Adicionais, visa facilitar a canalização eficiente e a operacionalização da assistência necessária à população afectada. Segundo uma nota do Governo, tratando-se de um projecto equilibrado, que não acusa as partes em conflito, antes reconhece os esforços empreendidos por Israel, Egipto e várias agências da ONU, o Governo espera que os Membros do Conselho de Segurança cheguem a acordo sobre o texto, de modo a que o mesmo possa ser votado por unanimidade. Na Faixa de Gaza, persiste um cenário desafiador marcado por tensões contínuas e questões humanitárias complexas. O território enfrenta desafios decorrentes de conflitos prolongados e restrições de movimento, afectando directamente a vida da população local. A situação é caracterizada por necessidades urgentes de ajuda humanitária, e soluções que promovam a estabilidade e o bem-estar dos habitantes da região. O conflito em Gaza destaca a importância de esforços internacionais coordenados para aliviar o sofrimento e promover a paz na região.

