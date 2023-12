Quem vai beneficiar do indulto presidencial?

Indulto Presidencial publicado no B.O irá beneficiar menos de 90 reclusos do total da população prisional existente no país.

Em declarações ao Expresso das Ilhas, o Director Geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social, Odair Pedro, explicou que depois da publicação do indulto no Boletim Oficial devem ser os reclusos, de forma individual, a decidir se querem ou não ser enquadrados neste perdão.

“Há um balizamento, digamos assim, de crimes e de possíveis pessoas a serem beneficiadas, mas as candidaturas são individuais. Um recluso pode, pura e simplesmente, não querer participar no processo. Mas dos dados que nós recluímos, dentro do que é o balizamento que temos, é um número inferior a 90 reclusos” a nível nacional “porque dos reclusos que podem vir a beneficiar, alguns deles já solicitaram liberdade condicional”.

Odair Pedro acrescentou que as candidaturas a este indulto são um acto voluntário por parte dos reclusos que podem “pura e simplesmente, querer cumprir a totalidade da pena”.

O decreto presidencial publicado no Boletim Oficial refere igualmente que os beneficiários do indulto deverão ser acompanhados pelos serviços de reinserção social.

“Isto tudo é um processo. Só para ver, o processo pode demorar até 90 dias para a concessão de um indulto de forma individual. Quer dizer que nós temos um tempo bastante bom a nosso favor para planificar as coisas da melhor forma possível”, aponta Odair Pedro.

“Estamos a fazer o acompanhamento de todos os reclusos que estão a sair para a liberdade. Queremos envolver as associações e a força comunitária que têm um peso fundamental na reorganização da vida do ex-recluso. Os técnicos de reinserção social, para além do trabalho que a lei lhes confere, em termos de competência dentro dos estabelecimentos prisionais, ainda fazem o respectivo acompanhamento dos reclusos em situação de liberdade condicional. Porque o recluso, de certa forma, estará sob uma situação de condição. Ainda não cumpriu a totalidade da pena”.

De recordar que no passado dia 22 de Dezembro o Presidente da República, José Maria Neves, concedeu indulto a reclusos nas cadeias do país que respondem aos requisitos “claramente indicados” para regressar à liberdade, num quadro de “dignidade pessoal, responsabilização individual e efectiva reinserção social”.

De acordo com a nota presidencial enviada à Inforpress, a decisão do chefe de Estado está “imbuída do espírito próprio” da quadra festiva do Natal e Ano Novo e que, depois de ouvido o Governo, proclama os valores de “humanismo, tolerância e compaixão”, bem como o “profundo sentimento bem arreigado”, aliás, na sociedade cabo-verdiana de “celebração em família, própria deste período de confraternização”.