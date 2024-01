ALOHA termina em casos de intoxicação alimentar e hospitalizações. Linha D’Água garante que medidas preventivas serão implementadas

No final do ano, a festa ALOHA na Prainha atraiu uma multidão, incluindo muitos emigrantes que têm participado do evento nos últimos anos. Com bilhetes chegando a custar até 40 contos no mercado negro, a festa, produzida pelo grupo Sigui Sabura, este ano, resultou em queixas nas redes sociais e hospitalizações devido a casos de intoxicação alimentar.

O restaurante responsável pela comida do evento, Linha D'Água, emitiu esta quarta-feira, um comunicado reconhecendo a gravidade dos incidentes de intoxicação alimentar relatados. Segundo a nota, alguns participantes do ALOHA foram hospitalizados devido a intoxicações alimentares, possivelmente causadas por salmonela, que podem ter se instalado em ovos. Após receberem alertas sobre os casos, a equipa da Linha D'Água iniciou uma investigação para determinar a extensão do problema. Nas suas declarações, o restaurante afirmou que mantém padrões rigorosos de segurança no processamento dos alimentos e possui todas as condições necessárias para garantir a qualidade e a segurança dos produtos servidos. A Linha D'Água expressou pesar pelo ocorrido, salientando que as Salmonelas são difíceis de detectar, pois não emitem odores e não alteram o aspecto visual dos alimentos. A empresa comprometeu-se a cooperar plenamente com as autoridades de saúde para resolver a situação e garantir que medidas preventivas sejam implementadas no futuro. “Quem nos conhece sabe que temos um cuidado extremo no processamento dos alimentos e dispomos de todas as condições para os processar em segurança. Não brincamos com produtos menos frescos e sabemos a enorme responsabilidade que é colocar comida na mesa. Já o fizemos vezes sem conta desde 2012, ano em que abrimos as portas do Mirage no Praia Shopping. Sempre correu bem”, lê-se. Além disso, o restaurante apelou aos participantes do evento que apresentem sintomas de mal-estar, cólicas, vómitos ou diarreia para procurarem imediatamente assistência médica, a fim de receberem a medicação adequada. A Linha D'Água também pediu às pessoas afectadas que entrem em contacto com a equipa do restaurante para fornecer o apoio necessário. Nas redes sociais, internautas partilharam relatos de pessoas que apresentaram sintomas semelhantes, corroborando a gravidade do problema. Uma internauta afirmou que mais de dez pessoas na clínica apresentaram os mesmos sintomas, enquanto outra recebeu várias mensagens de pessoas que também sofreram intoxicação alimentar, algumas das quais foram hospitalizadas. A Salmonela é uma condição médica causada pela Salmonella, um género de diferentes tipos de bactérias que contaminam alimentos diversos, como ovos e carnes mal-cozidas e são capazes de causar problemas de saúde diversos nos seres humanos. Os sintomas apresentam-se numa janela de 12 a 36 horas depois da ingestão do alimento ou da água contaminada com a bactéria. Entre os sintomas estão dor abdominal intensa; cólicas; náusea; vómitos; diarreia forte; febre moderada; calafrios; mal-estar.

