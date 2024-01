Fundo Climático e Ambiental é apresentado aos parceiros internacionais

Foi apresentado hoje na cidade da Praia, o Fundo Climático e Ambiental, às Missões Diplomáticas, Organizações Internacionais e Regionais. O fundo é um instrumento que vai permitir uma maior mobilização de recursos, assim como ajudar na sua eficiente utilização para a acção climática do país.

Segundo o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, o Fundo Climático é um instrumento que vai permitir consolidar a governança climática no país.

“Vai ser uma instituição muito relevante dentro daquilo que é o quadro amplo da governança ambiental em Cabo Verde na medida em que se trata de um instrumento que permite não só mobilizar mais recursos, mas vai ajudar a otimizar os esforços do país não só na mobilização de recurso mais também sua eficiente utilização para a governança e a acção climática em Cabo Verde”, avança o governante.

Gilberto Silva avançou que no momento está-se a trabalhar na proposta da lei do clima para ser submetida ao parlamento, assim como lançar o portal do clima e aprovar o mapa de vulnerabilidade do país e a estratégia climática a longo prazo.

O Ministro prevê que até ao final do mês de Março o Fundo esteja oficialmente criado e todos os sectores da sociedade possam concorrer ao seu financiamento.

“Quem pode concorrer são as instituições públicas e privadas, organismos da sociedade civil e também da academia, muito importante porque estamos a falar do clima envolve tudo o que tem a ver com a formação, a investigação. áreas é tudo o que tem a ver com a mitigação e sobretudo a adaptação às mudanças climáticas e isto naturalmente mexe com a economia verde, a economia azul, estamos a falar da conservação da natureza tudo o que tem a ver com a boa gestão dos recursos hídricos, a questão da água, a questão da eficiência hídrica e energética, em fim tudo o que está naquilo que chamamos de Plano Nacional de adaptação” frisa.

Questionado sobre o orçamento, Gilberto Silva, responde que “o Fundo Climático é um instrumento para a mobilização de financiamento vai ter que ter um tecto, digamos que em termos percentuais de utilização de recursos para o seu próprio funcionamento ainda não foi fixado (…), mas o que eu posso dizer é que será uma organização leve em termos de estruturas, que não vai custar muitos mais que vai trabalhar bastante para apoiar o país na mobilização de recursos”, conclui.