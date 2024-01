​“A República pelas mãos da juventude” é o lema da 13ª edição da Semana da República

A 13ª edição da Semana da República, que decorre de 13 a 20 deste mês, tem como lema “A República pelas mãos da juventude”. Promovida pela Presidência da República, a Semana da República visa assinalar duas datas importantes, o 13 de Janeiro, Dia da Liberdade e da Democracia e o 20 de Janeiro, Dia dos Heróis Nacionais.

Segundo uma nota da Presidência de República, a Semana da República pretende realçar o importante contributo que os jovens podem dar para acelerar o desenvolvimento do país, através da ciência, tecnologia e inovação aplicadas a sectores críticos para o arquipélago.

As conferências previstas no programa incidem sobre duas temáticas: “A importância da investigação científica em saúde” e “Desafios e oportunidades da segurança cibernética para pequenos Estados insulares”.

A jornada de inovação será o palco para a juventude apresentar e debater a sua perspectiva de desenvolvimento do país com base em iniciativas tecnológicas, de inteligência artificial e investigações, já em curso, e que respondem a desafios em agricultura, produção de energia limpa, literacia oceânica, gestão eficiente da água, desenvolvimento e distribuição, a partir de Cabo Verde, de softwares com aplicabilidade em todo mundo e uso de tecnologia para a criação de narrativas locais de empoderamento de comunidades.

Ainda neste quadro, os estudantes do secundário terão a oportunidade de conhecer laboratórios de pesquisa e inovação da UniCV e UniSantiago e o edifício inteligente da UniPiaget.

No dia 13, o Presidente da República vai participar na Sessão Solene Comemorativa, do Dia da Liberdade e da Democracia, na Assembleia Nacional.

No dia 15, o Presidente da República vai participar no acto central de comemoração do 57º aniversário das Forças Armadas, no Comando da 2ª Região Militar, na ilha do Sal.

No dia 20, Dia dos Heróis Nacionais, haverá cerimónia de deposição da coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral, Marcha Cabral, Momento de acto central e apresentação da peça de teatro “A Última Lua do Homem Grande”, no Auditório Jorge Barbosa, na Praia.