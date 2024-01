SIACSA ameaça levar situação dos Estivadores do Porto da Praia aos Tribunais

O presidente do Sindicato de Indústria, Serviços Gerais, Alimentação, Construção Civil, Agricultura, Segurança Privada e Serviços Marítimos e Portuários (SIACSA), Gilberto Lima, afirma que a situação dos Estivadores do Porto da Praia é bastante tensa e que se os problemas persistirem o sindicato pondera levar o caso aos tribunais.

Em conferência de imprensa realizada hoje no Porto da Praia, o presidente da SIACSA denunciou alguns problemas que os Estivadores do Porto da Praia estão a enfrentar.

“Estou a falar de problemas dos descontos elevados nos subsídios de férias, da questão da redução do rendimento da classe dos estiva, estou a falar da redução do agravamento das tabelas em mais de 40%, estou a falar de um mau relacionamento e até mesmo ameaças e também da discriminação que a Enapor faz nos empréstimos que concede aos seus funcionários”, afirma o sindicalista.

A SIACSA avançou ainda que há dois anos que estes problemas persistem e que todas as reivindicações foram ignoradas pela Enapor.

“Eu até já participei numa reunião a respeito deste assunto e a informação que nos trouxeram na altura é de que não havia problemas no Porto da Praia, mas eles existem, o que significa que na altura fomos enganados”, afiança Lima.

Lima prossegue que de momento se torna necessária a união da classe para exigir a reposição dos seus direitos e caso estes problemas persistam podem até mesmo recorrer aos tribunais.

“Agora se a situação continuar, creio que teremos de levar estas questões a alçada dos responsáveis da Inspecção, da Direcção Geral do Trabalho, e por que, caso for de gravidade extrema temos de procurar outras soluções, poderá até ser o caso de levar o problema às barras dos Tribunais, porque não se pode estar a reduzir o salário do Corpo de Estiva, não se pode reduzir o salário de ninguém”, garante.