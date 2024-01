Planta pertencente à lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, descoberta em Porto Novo

A espécie de planta Carex antoniensis (vulgo paia de água), que consta da “lista Vermelha” da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), acaba de ser encontrada no concelho do Porto Novo, soube-se hoje no local.

Conforme apurou a Inforpress, a descoberta foi feita pela Associação Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Terrimar), que tem estado a levar a cabo em Santo Antão um projecto de conservação das espécies de plantas endémicas ameaçadas nas diferentes áreas protegidas desta ilha.

De acordo com esta associação, carex antoniensis é uma espécie endémica da ilha de Santo Antão e está “criticamente ameaçada” de acordo com a “lista vermelha” da IUCN.

“A presença do carex no concelho do Porto Novo é uma importante e inusitada descoberta, considerando que, desde sempre, a existência desta espécie era conhecida apenas no vale do Paul”, informou esta associação ambiental.

A Terrimar está também a trabalhar na conservação das espécies de plantas endémicas e vegetação ameaçadas no parque natural de Tope de Coroa, no Planalto Norte do Porto Novo, no quadro de um projecto financiado pelo programa de pequenas iniciativas.

O parque natural de Tope de Coroa foi criado em 2003, dispondo de uma extensão de mais de 84 quilómetros.

Além do projecto de pequenas iniciativas, a Terrimar conta ainda com a colaboração da Câmara Municipal do Porto Novo na preservação das plantas endémicas ameaçadas no parque natural de Tope de Coroa.

As intervenções incidem também na formação dos criadores de gado sobre técnicas de confinamento, visando a implementação de medidas de restauração sobre o “habitat” das espécies vegetais endémicas ameaçadas da referida área protegida.

Também, o Ministério da Agricultura e Ambiente, através do Fundo do Ambiente, tem estado a apoiar as associações comunitárias do Planalto Norte na realização de acções visando a preservação do parque natural de Tope de Coroa.

Este parque natural dispõe de 61 por cento (%) de espécies endémicas de plantas típicas em Cabo Verde, muitos dos quais na lista de espécies em vias de extinção, devido ao pastoreio livre.