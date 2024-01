Uni-CV acolhe I Colóquio Internacional “Novos Rumos para a Filosofia da Educação”

Sob o lema “O Professor como intérprete e incitador de caminhos”, decorre hoje (19) no Polo III da Universidade de Cabo Verde, na Cidade de Assomada, o I Colóquio Internacional “Novos Rumos para a Filosofia da Educação”.

O Colóquio que decorre desde a manhã de hoje, em formato semipresidencial e é transmitida, em linha, no canal YouTube, pretende homenagear o Educador e Filósofo da Educação Paulo Freire.

Conforme o presidente da comissão organizadora, o Professor de Filosofia da Educação na Universidade de Cabo Verde, Elter Carlos, o Colóquio nasceu do diálogo pedagógico com os alunos da disciplina de História e Filosofia da Educação.

“Abraçada nas suas dimensões pedagógica, científica e cultural, pela Faculdade de Educação e Desporto da Universidade de Cabo Verde, esta actividade académica dialoga com antigos parceiros da Uni-CV no âmbito do curso de licenciatura em Filosofia, Política e Relações Internacionais, a saber: o Instituto de Filosofia da Universidade do Porto (DF-FLUP) e o Movimento Internacional Lusófono (MIL). Acolhe igualmente a participação de conferencistas da Universidade dos Açores (CEHuç), da Universidade de Santiago (US-Cabo Verde), da Escola Universitária Católica de Cabo Verde, e da Universidade Estadual do Ceará (UECE-Brasil) ”.

O objectivo do Colóquio é criar aos futuros educadores em formação um espaço de reflexão sobre temáticas contemporâneas da filosofia educacional. Integrará, ao mesmo tempo, dimensões da história das ideias pedagógicas e da própria filosofia e ciências da educação, homenageando em simultâneo o educador e filósofo da educação Paulo Freire (1921-1997).

Serão abordados neste encontro internacional temáticas como Ética ambiental na formação humana; Educação estética, arte e o ideal de formação integral da personalidade; As relações entre os direitos humanos, educação e interculturalidade; A utopia e os desafios da educação hodierna; A relação pedagógica na construção de um ser humano integral, o lugar da infância como categoria ontológica e poética da formação humana; e Educação moral e religiosa.

O I Colóquio “Novos Rumos para a Filosofia da Educação” abraça ainda temas como A Educação no contexto do Seminário-Liceu de S. Nicolau em Cabo Verde; O desafio das humanidades na era tecnológica; Alguns episódios da história da educação em Santa Catarina de Santiago nos anos 20 do século XX; Educação ética ambiental; e Educação estética decolonial na formação de professores.

De acordo com a nota de imprensa chegada à nossa redacção, a conferência está aberta a estudantes, docentes ou investigadores das áreas pedagógicas, filosóficas e educacionais e a todos aqueles que se interessam pela educação nas suas várias facetas.

A sessão de encerramento está prevista para as 16h00 desta sexta-feira.

Ao Expresso das Ilhas o Professor Elter Carlos avançou que a segunda edição do Colóquio será brevemente anunciada e procurará homenagear outras figuras da Filosofia da Educação.