Secretário de Estado dos EUA visita Cabo Verde com encontro de alto nível com primeiro-ministro na agenda

O secretário de Estado dos Estados Unidos da América (EUA), Antony Blinken, efectua hoje uma visita oficial a Cabo Verde, tendo na agenda um encontro de alto nível com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Da agenda da visita, segundo nota do Governo, está prevista ainda uma visita ao Porto da Praia, na Cidade da Praia, infra-estrutura que beneficiou do financiamento do Millennium Challenge Corporation (MCC).

Esta primeira visita de um Secretário de Estado norte-americano a Cabo Verde, segundo a mesma fonte, simboliza a “forte amizade e a parceria exemplar entre os dois países”.

Essa parceria, acrescenta, ganha relevância dada a significativa comunidade cabo-verdiana residente nos Estados Unidos da América.

“Cabo Verde e os EUA têm demonstrado um grande compromisso com os valores universais, tais como o Estado de Direito Democrático e o respeito pelos Direitos Humanos”, aponta a nota governativa.

“Esta visita ocorre num momento depois de Cabo Verde ter sido reconhecido pela OMS como um país livre de paludismo e seleccionado para o terceiro compacto do Millennium Challenge Account, um feito notável para o país na sua integração económica regional”, salienta.

Espera-se que esta visita do Secretário do Estado norte-americano, perspectiva o Executivo cabo-verdiano, aprofunde os laços históricos entre Cabo Verde e os Estados Unidos e promova novas parcerias em áreas-chave para o desenvolvimento sustentável do país.

Esta visita enquadra-se numa digressão do governante norte-americano pela África que integra, ainda, passagens pela Costa do Marfim, Nigéria e Angola, de 21 a 26 de Janeiro de 2024.