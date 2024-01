IGAE apreende produtos perigosos e venenosos em resposta a denúncias de envenenamento de cães e gatos

A Inspeção-Geral das Atividades Económicas (IGAE) apreendeu uma "considerável quantidade" de produtos potencialmente "perigosos e venenosos" sem rótulo e em língua portuguesa em estabelecimentos comerciais na cidade da Praia. Esta acção foi desencadeada em resposta a denúncias recentes de envenenamento de cães e gatos em várias regiões do país.

Por meio de um comunicado publicado hoje no Facebook, a IGAE informou que se tratou de uma acção conjunta de fiscalização, com a colaboração da Direcção-Geral da Agricultura, Silvicultura e Pecuária (DGASP), da Ordem dos Médicos Veterinários de Cabo Verde, (OMVCV) e da Polícia Nacional, dirigida a estabelecimentos com actividade de venda de inseticidas.

Durante a fiscalização, foi identificada e apreendida uma considerável quantidade de produtos potencialmente perigosos e venenosos.

“Nos últimos tempos, a IGAE vem a receber denúncias sobre o envenenamento e a ”matança” de cães e gatos, um pouco por todo o país”, escreveu.

No comunicado, a IGAE informa ainda que a exposição a inseticidas não só representa uma ameaça para os animais, mas também para os seres humanos, uma vez que pequenas doses ao longo do tempo podem levar ao desenvolvimento de doenças graves.

“Os produtos identificados são potencialmente perigosos que podem causar esses danos. A exposição a esses produtos poderá ser por contacto oral, inalação e mesmo dérmico (contacto com a pele e olhos)”, lê-se.

Por isso, a IGAE e as demais entidades, apelam e chamam atenção da população em geral de que para além da população de cães e gatos estão a colocar em risco a vida das pessoas.

“O envenenamento e "matança" de animais não é a solução para a diminuição de cães errantes, além de ser um ato bárbaro, punido por lei”, apelou.

De referir que no passado dia 13, o Movimento Civil das Comunidades Responsáveis (MCCR), em declarações à Lusa, anunciou que cerca de 3.000 cães e gatos morreram envenenados em Cabo Verde no último ano, indicando que a maioria dos casos aconteceram no Sal e na Boa Vista, as duas ilhas mais turísticas do arquipélago.