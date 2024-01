Bruma seca poderá afectar operações aeroportuárias

A Cabo Verde Airlines e a Cabo Verde Airports alertaram hoje os passageiros sobre as condições meteorológicas decorrentes da bruma seca, podem vir a condicionar as operações nos aeroportos do país nesta quinta-feira, 25.

Conforme as informações meteorológicas divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, a visibilidade está classificada como má ou muito má, devido à presença da bruma seca. Em virtude dessas condições, as operações aeroportuárias podem ser condicionadas, segundo a Cabo Verde Airports. “As informações meteorológicas para esta quinta-feira, 25, apontam para visibilidade má ou muito má, devido à bruma seca. Por esta razão, as operações nos aeroportos podem estar condicionadas”, lê-se no comunicado publicado pela Cabo Verde Airports. Nesse sentido, a Cabo Verde Airlines informou que o voo VR611, programado para partir de Lisboa com destino a São Vicente, está sujeito a alteração e/ou desvio para a cidade da Praia.

