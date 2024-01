US realiza conferência “Revoluções Verde e Criativa: Catalisadores de um destino sustentável”

A Universidade de Santiago (US) realiza, este sábado, 27, a conferência “Revoluções Verde e Criativa: Catalisadores de um destino sustentável”, em Santa Cruz, com foco nas interconexões do turismo, destacando o agronegócio e as indústrias criativas como motores para o desenvolvimento de um turismo sustentável em Cabo Verde.

Segundo o presidente do conselho directivo da Casa do Empreendedor da Universidade de Santiago, José Luís Mascarenhas, a conferência marca o retorno do programa S-Comunidades, interrompido devido à pandemia da Covid-19.

"Estamos a retomar o programa S-Comunidades com o intuito de fortalecer os laços com a comunidade local, oferecendo uma semana repleta de actividades e encerrando com uma conferência. Optamos por destacar as relações intersetoriais do turismo, focando especialmente no agronegócio e nas indústrias criativas, sob o título 'Revoluções Verde e Criativa como Catalisadores de um Destino Turístico Sustentável'”, explicou.

Conforme explicou, o evento é destinado prioritariamente à comunidade local, e é uma oportunidade de colaboração entre a academia e os sectores essenciais do Conselho de Santa Cruz.

"Queremos envolver activamente a população e, para isso, contaremos não apenas com a participação de autoridades locais, mas também com especialistas renomados", disse.

A conferência será encerrada com uma feira de indústrias criativas, apresentando produtos locais, desde artesanato até gastronomia.

" O nosso público-alvo é diversificado, incluindo a comunidade académica, agentes do turismo, hoteleiros, transportadores, guias turísticos e profissionais da indústria criativa. Estamos ansiosos para explorar como a economia verde e a economia criativa podem impulsionar o desenvolvimento de um turismo sustentável em Cabo Verde", reforçou.

A conferência conta com a colaboração da Câmara Municipal de Santa Cruz; Ministério da Agricultura e do Ambiente; Ministério do Turismo e dos Transportes; Serviços Descentralizados dos Ministérios da Educação e da Saúde em Santa Cruz; Operadores Económicos; Fundo do Turismo e Fundo do Ambiente; Centro de Emprego e Formação Profissional de Santa Cruz; Proteção Civil e ACAISA e outras Associações da Sociedade Civil.