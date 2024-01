União Europeia financia projectos voltadas para a promoção do turismo sustentável nas áreas protegidas

COSPE, na ilha do Fogo, Amigos da Natureza, em Santo Antão, e a Associação de Desenvolvimento do Património de Mértola de São Nicolau são as três associações que vão beneficiar de um financiamento da União Europeia para desenvolverem projectos voltados para a promoção e oferta de um turismo sustentável nas áreas protegidas.

A embaixadora da União europeia, Carla Grijó, avança que o somatório total destes projectos, cujo objectivo é “promover um turismo sustentável nas áreas protegidas” fazem um total de aproximadamente três milhões de euros.

Grijó considera pertinente diversificar a oferta turística no país e com isso gerar rendimentos para as outras ilhas.

“Discute-se muito em Cabo Verde sobre a importância de haver uma diversificação da oferta turística, isto foi aliás objecto de uma conferência internacional em Santo Antão em Setembro, em que se falou muito nisto, digamos que este é também um contributo da União Europeia no sentido da diversificação da oferta turística em Cabo Verde como uma forma de também gerar rendimentos noutras ilhas que até agora tem estado afastada desta dinâmica do desenvolvimento do sector turístico”.

Não obstante serem apenas três Associações contempladas e que vão assinar o contrato, a embaixadora deixa claro de que eles têm a “obrigação contractual” de incluir outras associações e Organizações nos seus projectos.

O Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, considera que a assinatura e implementação destes contratos trarão muitos ganhos ao país, uma vez que as três ONGs vencedoras desenvolverão projectos “para uma maior integração das actividades do turismo local, o turismo voltado para a natureza, o turismo rural compaginado com aquilo que é a boa gestão das áreas protegidas”, o que segundo contribuirá para ter “áreas protegidas melhores conservadas e protegidas e por outro lado actividades geradoras de rendimento que permite aumentar a renda das famílias”.

Os três projectos foram seleccionados ao abrigo do convite de apresentação das propostas lançada em Novembro de 2022, intitulado “apoiar e reforçar a sociedade civil enquanto promotora do turismo sustentável nas áreas protegidas como factor de geração de rendimentos para as comunidades locais, contribuir a longo prazo para a sustentabilidade ambiental e a melhoria das condições socioeconómicas em Cabo Verde”.