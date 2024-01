Pescas: Banco Mundial disponibiliza pacote de 20 milhões de euros para construção de desembarcadouros

O Ministério do Mar tem à sua disposição um pacote de financiamento de 20 milhões de euros (mais de dois milhões de contos) para, entre outros projectos, construir desembarcadouros em todas as comunidades piscatórias do país.

A informação foi avançada, esta terça-feira, no Porto Novo, pelo ministro do Mar, Abraão Vicente, que informou que se trata de um pacote financiado pelo Banco Mundial para dotar as zonas piscatórias em Cabo Verde destes equipamentos de apoio à actividade pesqueira.

Este governante está de visita a Santo Antão para contactos com os operadores, autoridades municipais, inauguração de infra-estruturas de frio e entrega de equipamentos aos pescadores.

Num encontro com os operadores de pesca no município do Porto Novo, o ministro do Mar foi confrontado com a necessidade de se dotar as zonas piscatórias de desembarcadouros de botes e de casas de pescadores.

Abraão Vicente, que hoje se desloca a Tarrafal de Monte Trigo, diz que o seu ministério está “disponível” para financiar esses projectos, desafiando a associação dos pescadores para apresentar um projecto de criação da casa dos pescadores na cidade do Porto Novo.

No encontro com os pescadores, o ministro foi confrontado ainda com a necessidade de construir em Santo Antão um porto de pesca, a localizar-se na cidade do Porto Novo, para servir toda a ilha.

O governante informou que o Governo já submeteu o financiamento do projecto de porto de pesca ao Banco Europeu de Investimentos.