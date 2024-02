​Cabo Verde realçado pela “boa governança” na Reunião de Ministros das Finanças e Governadores do Banco Mundial

O ministro das Finanças, Olavo Correia, congratulou-se, hoje, com o reconhecimento de Cabo Verde como exemplo de “boa governança” e gestão de recursos externos, na Reunião de Ministros das Finanças e Governadores do Banco Mundial que decorre em Abuja, Nigéria.

“Orgulho muito grande em poder testemunhar que Cabo Verde está sendo realçado, pelos demais, como exemplo na boa governança e gestão de recursos externos. O reconhecimento de Cabo Verde como exemplo nesse aspecto é um testemunho do trabalho realizado pelo Governo e pelas instituições responsáveis pela gestão financeira do país. Resultado da reforma que temos vindo a empreender”, escreveu Olavo Correia na sua página do Facebook.

O encontro acontece num contexto em que África vem enfrentando desafios significativos decorrentes da policrise global, e o Grupo Banco Mundial (WBG) está empenhado em um processo de evolução para melhorar e expandir sua actuação. Com o intuito de apoiar os países na superação de desafios específicos, o WBG busca discutir estratégias para aumentar o apoio aos países da região da África Ocidental e Central.

A Reunião de Ministros das Finanças e Governadores do Banco Mundial, organizada em conjunto pelo Governo da Nigéria e pelo Banco Mundial, tem como objectivo principal a discussão das prioridades e metas de desenvolvimento para os países da região.

O evento reúne líderes e representantes de alto escalão do sector financeiro e governamental, proporcionando um ambiente propício para compartilhar ideias, troca de experiências e busca de soluções conjuntas.

No encontro de alto nível, será abordada a importância de um Banco Mundial melhor e maior no auxílio à consecução de metas.

Cabo Verde, reconhecido como exemplo de boa governança e gestão de recursos externos, contribui para o diálogo sobre desafios e soluções conjuntas para a região africana.

A Reunião de Ministros das Finanças e Governadores do Banco Mundial proporciona um ambiente propício para a troca de ideias e experiências, reforçando o compromisso de Cabo Verde com o desenvolvimento regional e a busca de soluções conjuntas para os desafios enfrentados pelos países africanos.