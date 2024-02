Faleceu Luís Gonçalves, um dos fundadores e antigo presidente do Estrela do Mar

Figura fundamental na construção e no desenvolvimento do grupo, deixa um legado de dedicação e paixão pelo Carnaval, refere o Estrela do Mar.

“Esta é uma notícia que ninguém esperava. Luís foi presidente do Estrela antes de emigrar para Suécia, até meados da década de 1980, e no regresso do grupo, em 2019, após uma paragem de 12 anos”, descreveu Júlio do Rosário, residente do grupo Estrela do Mar, ao mindelinsite.

Luís Gonçalves foi um apaixonado pelo Carnaval de São Vicente e principalmente pelo grupo Estrela do Mar, um amor que, possivelmente, surgiu em Fonte Filipe, onde residia e onde o grupo foi fundado.

Em 1985, enquanto presidente, levou o Estrela do Mar ao segundo lugar do pódio. Deixou a presidência do grupo quando decidiu partir para a emigração, cedendo a cadeira a Dona Dulce, que segurou o leme por muitos anos.

Em 2012, o grupo decidiu suspender as actividades, mas, em 2019, ainda na emigração, Luís voltou a assumir a presidência do Estrela, tendo como vice-presidente Papi Tavares, este a residir em Cabo Vede. Na altura, anunciou a pretensão de catapultar o grupo, que celebrava os seus 45 anos, para os lugares cimeiros do Carnaval de São Vicente.