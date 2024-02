Estado do tempo obriga CV Interilhas a suspender, temporariamente, viagens entre Santiago, Fogo e Brava

A CV Interilhas informou que suspendeu, temporariamente, as viagens marítimas entre Santiago, Fogo e Brava, previstas para hoje devido às condições climáticas adversas.

Conforme a empresa, a interrupção das viagens é uma medida preventiva para garantir a segurança dos passageiros e tripulações. As condições do mar estão a ser monitoradas de perto e as viagens serão retomadas assim que for seguro fazê-lo.

A CV Interilhas lamenta qualquer inconveniente causado aos passageiros afetados por essa suspensão temporária.

"Continuaremos a acompanhar de perto a evolução das condições do mar e assim que as mesmas permitirem a navegação em segurança, todas as viagens serão repostas. Lamentamos qualquer inconveniente causado, mas reiteramos que a segurança e o bem-estar dos nossos passageiros são a nossa principal prioridade", escreveu.