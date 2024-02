São Nicolau: Câmara do Tarrafal lança obra de requalificação da Rotcha Scribida

A Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau procedeu terça-feira, 20, ao lançamento da primeira pedra da obra de requalificação da Rotcha Scribida, uma das sete maravilhas do concelho.

O projecto enquadra-se no âmbito do programa de valorização turística e ambiental do vale de Ribeira Prata e Fragata, está orçado em dois mil contos e om um prazo de execução de seis meses.

Segundo o presidente da câmara do Tarrafal, José Freitas de Brito, trata-se de uma obra que terá “grande impacto” na comunidade, mas também é um “acto simbólico” que visa valorizar a história da localidade de Ribeira Prata.

“É um atractivo nacionalmente conhecido através da música Rotcha Scribida, mas também Ribeira Prata tem uma história única e, portanto, a valorização de este espaço será um atractivo turístico e não só”, concretizou a mesma fonte.

O autarca realçou ainda que no âmbito do programa de valorização das aldeias turísticas outras acções serão desenvolvidas na localidade, como a transformação da lavandaria local num centro de transformação de produtos.

O lançamento da obra foi presidido pelo ministro de Educação, Amadeu Cruz, que considerou o acto de valorização das tradições da localidade e da ilha.

“Por detrás de Rotcha Scribida há um conjunto de mitos e lendas que precisam ser valorizados na óptica de qualificação da oferta turística, na perspectiva de inclusão de valores identitários e culturais nesta oferta”, realçou.

