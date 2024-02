Santa Maria é a terceira melhor praia de África - Trip Advisor

Cabo Verde fica de fora das escolhas a nível mundial, mas Santa Maria no Sal leva o bronze nas 10 melhores de África.

A praia da Falésia, no Algarve, foi eleita a melhor do mundo. Com quase 6 mil avaliações, tem 4,5 de classificação (em 5). A completar o Top 3 aparecem as praias de Spiaggia dei Conigli, em Lampedusa, Itália e a Praia La Concha, em San Sebástian, Espanha, com Varadero Beach, Cuba no final do top 10 mundial.

O mesmo TripAdvisor, no ‘ranking’ das 10 melhores praias africanas de 2024, coloca a praia de Santa Maria em terceiro lugar.

A classificação no continente africano é liderada por Anse Lazio, Seychelles, seguida da praia de Nungwi Beach, Tanzânia.

Aliás, Tanzânia colocou quatro das suas praias num total de 10. No ‘ranking’ 2024, entram nesta classificação as praias de Anse Source D'Argent, Ilhas Seychelles (5.º); Mont Choisy Beach, Maurício (6.º); Watamu Beach Melinde, Quénia (8.º) e Plage d'Agadir, Marrocos)10.º.