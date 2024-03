​Navio Dona Tututa fará paragem de três dias para “intervenção operacional”

A CV Interilhas informou, esta sexta-feira, que, por motivos de ordem técnica, o Navio Dona Tututa será submetido a uma intervenção operacional a partir do próximo dia 8 de Março, com duração de três dias.

A mesma fonte indicou que a retoma de actividade está prevista para o dia 11 de Março, pelo que todas as viagens realizadas, neste período, pelo Navio Dona Tututa, nos destinos São Vicente - São Nicolau - Sal - Boavista-Santiago estão canceladas.

Neste sentido, a CV Interilhas realça que todos os passageiros com viagens compradas para este período, estão a ser contactados, tendo como alternativa a possibilidade de repor a sua viagem mediante a nova programação ou a necessidade de reembolso. “Solicitamos que tomem a devida atenção para a nova programação, já disponível, no nosso website www.cvinterilhas.cv”.

Conforme indicou a mesma fonte, todas as equipas estão empenhadas em assegurar que em tempo útil que o Navio Dona Tututa retome as suas operações.

“A paragem, para além de necessária, obrigatória para manutenção ao abrigo da Certificação ISM (International Safety Management) do Navio, sendo a CV Interilhas responsável por agir em conformidade com as diretrizes e imposições que a mesma obriga, garantindo consequentemente a navegabilidade do navio e em segurança”, avisa.