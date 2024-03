Presidente da CMP anuncia instalação de sistema de videovigilância no cemitério da Várzea

O presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, anunciou hoje a instalação de um sistema de videovigilância no cemitério da Várzea para monitorar e proteger o local contra possíveis incidentes.

Francisco Carvalho falava aos jornalistas no final do acto de celebração do 10.º aniversário da restauração do Cemitério Judaico da Praia.

"É um momento extraordinário para nós. Hoje, estamos aqui testemunhando a completa restauração deste espaço tão importante para nossa comunidade", declarou Carvalho.

Entre as medidas implementadas, destaca-se a construção de um muro na parte traseira do cemitério, cercado com arame farpado para garantir a segurança do local.

Além disso, novos passeios foram criados para facilitar o acesso dos visitantes, enquanto um sistema de videovigilância está a ser instalado para monitorar e proteger o cemitério contra possíveis incidentes.

"Anteriormente, o cemitério era alvo de assaltos e actos de vandalismo. Estamos a trabalhar incansavelmente para mudar essa realidade, elevando os muros, instalando cercas e implementando medidas de segurança modernas", explicou.

Carvalho também revelou planos para melhorar a gestão do cemitério, incluindo a implementação de um sistema de georreferenciação para todos os túmulos e sepulturas, visando preservar a memória histórica do local, facilitando a gestão e garantindo um atendimento mais eficiente aos cidadãos.

"Os livros que registam os túmulos estão deteriorados, e a memória pode-se perder. Estamos comprometidos em preservar essa memória e facilitar a gestão do cemitério para o benefício de todos", afirmou Carvalho.

Para concluir, o presidente da câmara anunciou a colocação de placas de identificação tanto no cemitério de Várzea quanto no cemitério de São Filipe.