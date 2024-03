Presidente de CVJHP diz que é preciso documentar chegada dos judeus marroquinos a Cabo Verde

A presidente do Projecto de Preservação da Herança Judaica em Cabo Verde (CVJHP), Carol Castiel, acredita ser importante memorializar a chegada dos judeus marroquinos ao país, ressaltando a falta de documentos deste evento num país conhecido pela sua diversidade cultural e étnica.

Afirmação feita hoje no âmbito da celebração do 10.º aniversário da restauração do Cemitério Judaico da Praia.

Em declarações aos jornalistas, Carol Castiel, afirmou que o talhão judaico é muito importante, porque representa a vinda dos judeus, principalmente de Marrocos e Gibraltar, no século XIX para Cabo Verde, quando era uma colónia portuguesa.

A presidente da CVJHP enfatizou a relevância histórica desses judeus em Cabo Verde, destacando o seu papel na economia e na promoção da liberdade religiosa após a abolição da Inquisição.

“É muito importante memorializar, porque como Cabo Verde é mesmo um país multicultural, multi-étnico, até hoje não foi bem documentado a vinda desses judeus marroquinos aqui em Cabo Verde, e temos muito vestígio, esses cemitérios são um dos únicos vestígios físicos que sobram, porque os judeus, a maioria homens, casaram muito com as mulheres aqui da terra”, disse.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, ecoou esse sentimento, enfatizando que "é de extraordinária importância celebrar a diversidade de Cabo Verde" e referiu à longa história da presença judaica no país e a sua contribuição para a cultura e desenvolvimento nacional.

“Em todos os momentos da nossa vida quotidiana, da nossa história, a questão da diversidade está sempre presente. Cabo Verde surge do encontro de povos e culturas, do encontro de diferentes destinos que atravessam belas ilhas, e surge Cabo Verde. E é muito importante sublinhar que a partir de Cabo Verde surgiu outros destinos no mundo”, considerou.

Já o ministro das Comunidades, Jorge Santos, ressaltou a influência duradoura dos judeus em Cabo Verde, desde os primeiros dias da sua descoberta até os tempos modernos.

Conforme disse, os judeus contribuíram para o comércio e no desenvolvimento económico das ilhas, assim como a sua contribuição para a identidade nacional.

Santos também referiu que Governo preza pela preservação e valorização da herança judaica em todo o país, incluindo a restauração de vários cemitérios judaicos em várias ilhas.

“Por isso a presença judaica foi importante e em 2017, quando o Governo decidiu transformar a herança judaica cabo-verdiana e todo o património construído, material e imaterial, como sendo património histórico nacional. Isto foi um bom momento e com certeza que o que fizemos hoje é mais um passo, com o Cape Verdean Heritage Jewish Project e também com a colaboração da Câmara Municipal da Praia e com a Associação de Herança Judaica de Cabo Verde, recuperar, fazer essa homenagem”, referiu.