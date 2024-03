CMP lança plano de fiscalização e apreensão de animais nas vias públicas

A Câmara Municipal da Praia (CMP) inicia a partir desta sexta-feira, 08 de Março, um plano de fiscalização e apreensão de animais encontrados soltos nas vias públicas da cidade, estendendo-se até 31 de Dezembro.

De acordo com um comunicado da autarquia, através do Serviço de Fiscalização da Guarda Municipal, a iniciativa é motivada pela preocupação com a saúde pública e a segurança dos cidadãos.

“A divagação de animais na via pública sem estarem atrelados ou conduzidos por pessoas é uma infração constante do Código de Posturas do Município da Praia, que prevê igualmente a apreensão dos animais e a aplicação de coimas para os infractores”, escreveu a CMP.

Num apelo à colaboração dos criadores de gado ou proprietários de animais, a Câmara Municipal exorta-os a mantê-los devidamente contidos em currais ou locais apropriados.