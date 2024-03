​Luxemburgo financia instalação de painéis solares nas escolas secundárias

O Luxemburgo vai financiar este ano a instalação de painéis solares em todas as escolas secundárias do país e nas câmaras municipais que ainda não dispõem desse sistema, anunciou hoje o encarregado de negócios da embaixada luxemburguesa.

"Em 2024, a cooperação luxemburguesa apoiará a instalação de painéis solares em todas as escolas secundárias do país, bem como nas 19 câmaras municipais que ainda não dispõem de tais sistemas", afirmou Thomas Barbancey, na Praia, na terceira reunião do comité de pilotagem do programa “transição energética”.

O Luxemburgo vai continuar a apoiar Cabo Verde com um orçamento de três milhões de euros, para assegurar os recursos especializados que permitam à Direcção Nacional da Indústria, Comércio e Energia e parceiros continuarem a consolidar o "aumento das energias renováveis, a serem mais baratas e fiáveis para todos", prosseguiu o diplomata.

Conforme avançou, ainda este ano, serão concluídos os estudos necessários para a construção e operacionalização da central de energias renováveis na ilha de Santiago, que "vai ser a maior bateria limpa" do país e "reduzir em 22% a dependência do país de combustíveis fósseis".

"Espera-se que através destas iniciativas se possa melhor divulgar os benefícios das energias renováveis, da eficiência energética e promover ainda mais a microgeração", apontou.

Por seu lado, o ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, referiu que o plano operativo para 2024 abrange um conjunto de actividades que "vão contribuir para acelerar a transição energética no país, reforçando a governança do sector, desenvolvendo infraestruturas sustentáveis e promovendo acesso à energia".

A título de exemplo, destacou diversas actividades relacionadas com o desenvolvimento de infraestruturas energéticas cujo propósito é "impulsionar o incremento de penetração de energia renovável e aumentar a eficiência energética com a implementação de infraestruturas de armazenagem, de tecnologias de gestão inteligente e de rede".

Além disso, acrescentou que ainda existem actividades que proporcionam o acesso a energia para famílias que vivem em localidades remotas, não adaptadas à rede, como o apoio à instalação de infraestruturas de armazenagem de energia nas ilhas de São Vicente, Sal, Boavista e Santiago.

Ainda serão instalados painéis solares nos edifícios públicos, micro redes e ‘kits’ solares nas localidades isoladas.

"Cabo Verde está avançando de forma segura em direcção a descarbonização do país", afirmou, destacando a convicção do país em ultrapassar 50% de electricidade produzida a partir das fontes renováveis em 2030 e alcançar 100% em 2040.

"Essa confiança fundamenta-se no potencial dos recursos renováveis do país, com sol, vento e mar disponíveis em qualidade e quantidade abundante", realçou.