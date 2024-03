Dezenas de mulheres marcharam no Mindelo contra a VBG

Dezenas de mulheres marcharam este 8 de Março, no Mindelo, contra a violência sobre as mulheres. De branco e em silêncio, as mulheres carregaram cartazes a pedir medidas eficazes para combater e prevenir a VBG e o Feminicídio.

A marcha começou em frente ao Hospital Baptista de Sousa e percorreu as principais artérias da cidade.

Jandira Évora, promotora da manifestação, em entrevista à Rádio Morabeza, sublinha que é preciso acabar com a cultura do silêncio e a normalização da violência contra as mulheres.

“Recentemente tivemos um caso de VBG na família, a minha única irmã foi vítima e graças a Deus não foi fatal. É por todas as mulheres que estamos a pedir e a chamar atenção para a necessidade de clarificar as medidas que protegem as mulheres. Queremos saber para onde ir quando sofremos violência, queremos políticas mais assertivas, queremos uma melhor comunicação entre as instituições, queremos ajuda de verdade, porque sentimos que da forma como está, não está a funcionar”, afirma.

No Dia Internacional da Mulher, Jandira Évora pede união de esforços e maior aposta na educação para eliminar todas as formas de violência contra as mulheres.

“É um problema que não pode ser atacado apenas numa vertente, temos que trabalhar a educação das crianças, meninos e meninas, ensinar diferente daquilo que aprendemos dos nossos antepassados. Mostrar que é errado o homem bater na mulher ou a mulher bater no homem, e é de criança que se ensina isto. Os pais têm o seu papel, mas as escolas e instituições também devem pensar nesta perspectiva”, sublinha.

Jandira Évora destaca também o papel dos profissionais de saúde nesta questão e nota que “são muitas vezes a primeira porta por onde entram as vítimas de agressão e que é preciso que haja o link com as demais autoridades e instituições, para que possam fazer o devido encaminhamento dos casos”.

Presente no protesto, Luísa Rodrigues alerta que as mulheres “não são números” e defende a necessidade de quebrar o silêncio sobre a VBG.

“A própria mulher não deve aceitar a violência contra si, o silêncio contribui para o prolongamento do sofrimento, por isso que peço às mulheres para agirem contra qualquer acto de violência, para denunciarem. E também quando procuram a justiça deve haver um melhor tratamento dos casos para evitar a impunidade do agressor, que só aumenta o sofrimento das vítimas e que muitas vezes acaba em morte”, adverte.

Por seu lado, Fátima Delgado diz que é preciso fazer “mais do que o suficiente” para proteger as mulheres da violência.

"Acredito que é preciso e é possível fazer mais para proteger as mulheres. Temos que começar a combater a violência na infância, temos uma cultura machista que vem de trás e então temos que trabalhar as nossas crianças e a sociedade no seu todo na prevenção, conversas mais abertas sobre o tema. Isto está enraizado na nossa cultura e precisa ser mudado, trabalhar a mente, construir novas masculinidades”, assegura.

Segundo dados do III Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva (IDSR), uma em cada dez mulheres em Cabo Verde é vítima de Violência Baseada no Género (VBG). Cerca de 48,8% dos agressores são ex-maridos ou ex-companheiros.