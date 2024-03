PM reitera "tolerância zero" para os casos de VBG

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, reiterou esta sexta-feira, na Cidade da Praia, “tolerância zero" contra os casos de Violência Baseada no Género (VBG).

O pedido foi feito em declaração aos jornalistas antes de presidir ao acto central da comemoração do Dia Internacional da Mulher, assinalado hoje, sob o lema global "Investir nas Mulheres, Acelerar o progresso".

"Temos ainda este grande combate a vencer que é a Violência Baseada no Género (VBG), que se impõe com muita acuidade”, apontou Ulisses Correia e Silva, apelando a um trabalho conjunto, uma vez que, conforme observou, somente a acção coerciva não é suficiente, " porque precisa-se de prevenção.

"Porque com a prevenção teremos menos casos e menos vítimas. Esta é a mensagem que teremos que reforçar porque cada ano que passa temos que intensificar em sentido claro e colectivo de tolerância zero a VBG", reiterou.

Para o chefe do Governo ainda há grandes combates a serem vencidas, lembrando que há ainda muitas mulheres na pobreza e com problemas de responsabilidade parental, "que ainda cuidam integralmente dos filhos"

Por outro lado, enalteceu o facto de existirem mulheres empoderadas na ciência, na educação, na academia, na cultura, no desporto, no empreendedorismo e na actividade empresarial.

"Isto significa, apontou, motivação para o Governo fazer "mais e melhor" nas políticas públicas e em todas as actividades referentes à toda a sociedade, nomeadamente as famílias e as organizações não governamentais.

O evento foi organizado pelo Instituto Cabo-verdiano de Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) em colaboração com as Nações Unidas.