ACLCC chama atenção para os riscos do cancro e a sua vertente psicológica

A presidente da Associação Cabo-verdiana de Luta contra o Cancro (ACLCC), Cornélia Pereira, voltou hoje a chamar atenção para os riscos do cancro e a sua vertente psicológica, tendo em conta que a tendência é o aumento dos casos.

Cornélia Pereira fez estas declarações à margem da palestra sobre o cancro, enquadrada no Março o mês da mulher, realizada em São Martinho Pequeno, comunidade que dista cerca de seis quilómetros da cidade da Praia.

Na ocasião, a responsável reiterou o compromisso da associação em fornecer informações, recursos e apoio emocional para enfrentar os desafios relacionados à doença.

Realizada em parceria com a Câmara Municipal da Praia, a palestra teve como objectivo fornecer informações essenciais e sensibilizar para mudanças de comportamento.

Este evento, segundo Cornélia Pereira, marca o início de uma série de actividades para o ano corrente, com o intuito de educar e sensibilizar a população sobre a problemática do cancro.

As palestras tiveram como oradores os doutores Júlio Rodrigues e Ana Paula.

O primeiro palestrante abordou os aspectos relacionados aos riscos associados ao cancro, como alimentação, consumo de álcool e drogas, além do impacto do stress na saúde.

Já a doutora Ana Paula concentrou-se na vertente psicológica, oferecendo ‘insights’ sobre como o stresse pode afectar tanto o indivíduo diagnosticado com câncer quanto sua família.

“Esta iniciativa reflecte o nosso compromisso em educar e sensibilizar as pessoas, incentivando mudanças de comportamento que possam contribuir para uma vida mais saudável”, afirmou um dos organizadores do evento.

Além disso, foi anunciado que o plano de actividades para este ano, que será apresentado na assembleia geral da associação, prevista para 29 de Março, visa expandir as acções para outras regiões, como as ilhas do Maio e de São Vicente, com foco especial na saúde dos homens.

No entanto, fez saber a presidente da ALCC, há desafios financeiros a serem superados, com cerca de 60% do financiamento necessário já obtido e a busca por parceiros para apoiar o programa.