Governo reafirma compromisso de protecção e conservação dos ecossistemas marinhos

O ministro da Agricultura e Ambiente reafirma o compromisso do governo na protecção e conservação dos ecossistemas marinhas. Gilberto Silva intervinha na I reunião do Comité de Pilotagem do Projecto Gestão de Ameaças Sectoriais Múltiplas nos Ecossistemas Marinhos, realizado hoje, em São Vicente.

Segundo o governante, o executivo procura as melhores formas de reduzir as ameaças resultantes das mudanças climáticas, poluição e perda da biodiversidade.

“As correntes marinhas, a acidificação dos oceanos, a elevação do nível do mar e a degradação das costas têm um impacto muito negativo na biodiversidade. Quando falamos da biodiversidade, estamos a falar também dos recursos haliêuticos. Há que levar em conta estas ameaças. Por exemplo, os nossos corais em Cabo Verde já fazem parte dos 11 mais ameaçados do mundo e, face às ameaças das mudanças climáticas, tendem a sofrer muito e a pôr em causa, a prazo, a sustentabilidade das pescas e da economia azul no seu todo”, adverte.

De acordo com Gilberto Silva, o projecto vai ser implementado em Santa Luzia e Ilhéus vizinhos, além de assegurar o reforço do sistema de monitorização.

“Este projecto é muito concreto, elegeu uma parte do território que é Santa Luzia e Ilhéus vizinhos, onde iremos actuar com medidas muito concretas para o reforço da conservação dentro desta perspectiva do projecto. Nós não conservamos a natureza apenas através das áreas marinhas protegidas. Estamos a falar de um projecto fundamental, tendo em conta também o contexto nacional e global, a procurar as melhores formas para reduzir as ameaças e sem pôr em causa o desenvolvimento sustentável da economia”, assegura.

A representante-adjunta do PNUD, Elisa Calcaterra, sublinha a importância das regiões marinhas de Cabo Verde no contexto global, e recorda que reduzir as múltiplas ameaças ao ecossistema marinho é “fundamental” para alcançar um crescimento sustentável.

“O projecto tem como objectivo reforçar a capacidade sistémica e institucional para reduzir as múltiplas ameaças ao ecossistema marinho de importância global e alcançar um crescimento sustentável. Irá ainda promover uma melhor governação dos recursos marinhos e costeiros de Cabo Verde, através de conservação de biodiversidade, vai reduzir os impactos das actividades económicas no ambiente e maximizar os benefícios económicos e sociais, em particular nas comunidades locais”, aponta.

O projecto, executado pelo Ministério da Agricultura e Ambiente, arrancou oficialmente em Outubro de 2021, conta com o apoio do PNUD e com o financiamento do Fundo Mundial para o Ambiente (GEF) num valor de 3,7 milhões de dólares, a ser executado em princípio em cinco anos.